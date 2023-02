Plofkraak op geldautomaat bij souvenirwinkel Plantage Middenlaan

Een geldautomaat bij een souvenirwinkel aan de Plantage Middenlaan in het centrum is rond 5.00 uur vannacht opgeblazen. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

Op foto's is te zien dat de voorkant van de geldautomaat uit de gevel is geblazen. De brokstukken liggen op de stoep en op de weg.

"Het waren twee enorme knallen, 5-10 seconden na elkaar", laat een buurtbewoner weten. Na de plofkraak hing er veel rook in de straat.

Een explosievenverkenner van de politie heeft gekeken of het veilig was. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van defensie kwam later aan en is ook begonnen met een onderzoek.

Het is onduidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Volgens een politiewoordvoerder wordt dat nog onderzocht.

Buurtbewoners hebben na de explosie een scooter horen wegrijden.