Piet Heintunnel opnieuw dicht door storing

⚠️ De Piet Heintunnel is helaas dicht in verband met een storing. Dit geldt voor zowel de stad-in als de stad-uit richting. Monteurs zijn onderweg. We laten het weten als de tunnel weer open is. Verkeer kan omrijden via de IJ-tunnel (S116) of de Gooiseweg/Wibautstraat (S112). pic.twitter.com/BhyGd070Vq