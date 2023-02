Nieuwe Spiegelstraat op de schop: ''Als de Amsterdammertjes maar blijven staan!''

Ondernemers in de Nieuwe Spiegelstraat hebben lange tijd gelobbyd voor een herinrichting van de straat. ''De straat is twintig, misschien wel vijfentwintig jaar, niet opgeknapt'', vertelt Robbert van Ham, voorzitter van de ondernemingsvereniging. De lobby heeft gewerkt. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden en wordt uitgelegd hoe de straat eruit komt te zien.

AT5

''De straat is echt verloederd in de loop der jaren'', vertelt Van Ham. Hij is al ruim dertig jaar werkzaam in deze buurt en is voorzitter van de ondernemingsvereniging (BIZ). Met ruim tachtig ondernemers hebben ze ervoor gezorgd dat de straat nu wordt aangepakt tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht. "Er komen verhoogde stoepen waardoor de fietsers niet meer alle kanten op kunnen. Zo wordt het geheel rustiger, maar ook veiliger voor de buurt", legt Van Ham uit.

Robbert van Ham, voorzitter van de ondernemingsvereniging

Voorbijgangers die we spreken zijn over het algemeen positief over de werkzaamheden. ''Verderop bij het Rijksmuseum is het ook heel mooi geworden en het zal een keer moeten hier'', vertelt een man. Een dame merkt wel op dat ze hoopt dat de Amsterdammertjes blijven staan. Maar helaas, omdat de stoep wordt verhoogd zullen de Amsterdammertjes uit het straatbeeld van de Nieuwe Spiegelstraat verdwijnen.

Werkzaamheden Nieuwe Spiegelstraat - AT5

Verschillende fases De werkzaamheden aan de Nieuwe Spiegelstraat worden in verschillende fases uitgevoerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de kruising Kerkstraat. ''We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden'', legt omgevingsmanager Amber van Stijn uit. ''Nu is de kruising Kerkstraat afgesloten voor autoverkeer en fietsers. ''Maar dit zal vaak wisselen, aldus van Stein.'' Voetgangers kunnen door de straat blijven lopen gedurende het gehele project. De werkzaamheden aan de Nieuwe Spiegelstraat, tussen de Prinsengracht en Keizersgracht, zijn in april klaar.