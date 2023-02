Hele week stakingen in streekvervoer

Wie buiten de stad woont en hier moet zijn - of andersom - kan deze week last hebben van de staking van het streekvervoer. Het GVB en de NS staken niet.

Een deel van de chauffeurs van vervoerder Syntus, die met een aantal buslijnen naar Amsterdam rijdt, staakt wel. Dat geldt ook voor Connexxion en EBS.

Ander vervoer

"Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari wordt er door een deel van de buschauffeurs en machinisten van Keolis gestaakt", laat Syntus, deel van de Keolis group, weten. "We weten nog niet wat de precieze gevolgen van de staking zijn, maar we verwachten dat jouw bus of trein niet rijdt. Daarom adviseren we je om tijdens de staking ander vervoer te zoeken. "

Connexxion zegt ernaar te streven om zoveel mogelijk bussen te laten rijden. "De echte impact op onze dienstregeling weten we pas tijdens de staking zelf. Houd daarom deze website en de reisplanner in de gaten en plan je reis zo kort mogelijk voor vertrek."

Verschillen groot

EBS stelt dat ongeveer 65 procent van de bussen, landelijk gezien, niet rijdt. "De regionale verschillen zijn groot." Zo rijdt in Waterland 70 procent van de bussen niet.

Vakbonden CNV, FNV en VVMC hebben de staking georganiseerd nadat cao-onderhandelingen waren stukgelopen.