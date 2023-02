Lichaam gevonden in Keizersgracht

De politie doet op dit moment onderzoek op de Keizersgracht nadat er in het water een lichaam is aangetroffen.

Een omstander zag het lichaam rond 11.00 uur in het water drijven en alarmeerde de hulpdiensten. Het gaat om een overleden man, maar over zijn identiteit is verder nog niets bekend.

Het onderzoek zal waarschijnlijk nog een paar uur gaan duren.