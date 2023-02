Toeristen rechtop in bed door plofkraak: "De hele kamer lichtte op en alles trilde"

De explosies die gepaard gingen met de plofkraak op een geldautomaat aan de Plantage Middenlaan waren vanochtend vroeg tot ver in de stad te horen. Toeristen in een naastgelegen hotel zaten rechtop in bed. "We dachten aan bommen of terroristen."

"We sliepen er letterlijk recht boven. Toen het gebeurde, lichtte de hele kamer op van de knal en alles trilde. We voelden het allemaal en sprongen op en vroegen ons af wat het was", vertellen drie Engelse toeristen. "We hadden niet verwacht dat het zo dichtbij zou zijn."

Ook een Italiaanse toerist schrok wakker. "Ik dacht eerst dat een soort bombardement was. Maar toen realiseerde ik dat dat het niet was. Ik was niet heel bang, want ik denk dat dit soort landen erg veilig zijn."

"Grove manier van misdaad plegen"

De verdachten gingen er volgens de politie op een scooter vandoor en zijn nog voortvluchtig. Of er iets is buitgemaakt is nog onbekend. Hoewel er geen gewonden vielen, heeft de Italiaanse toerist er geen goed woord voor over. "Dit is een grove manier van misdaad plegen, want je brengt anderen in gevaar."

De drie Engelse toeristen noemen hun bezoek aan Amsterdam 'veelbewogen'. "Toch is het niet genoeg om ons ervan te weerhouden om terug te komen. We komen terug, maar misschien moeten we volgende keer niet meer naast een geldautomaat verblijven. Dat moeten we de volgende keer eerst even googelen."