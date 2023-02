Na twee explosies in Venserpolder zit de schrik er goed in: "Het hele gebouw sidderde"

Inwoners van Venserpolder reageren geschokt na de twee explosies vannacht in de wijk. Waar rond 04.00 uur eerst een ontploffing was aan de Anna Blamansingel, volgde later een explosie aan de Alexander Dumaslaan. Niemand raakte gewond, wél is de schade aan het gebouw goed te zien.

AT5

"Ik werd wakker door het geluid van een brommertje. Toen hij bij de brug was kwam de knal daar al snel achteraan. Het hele gebouw sidderde, het was een enorme knal", vertelt een van de bewoners van Anna Blamansingel. Ruitje ingeslagen Aan een gat in de portiekdeur is goed te zien hoe de daders te werk zijn gegaan: "Ze hebben eerst dat ruitje ingeslagen en zo konden ze het explosief naar binnen gooien", vertelt een andere bewoner van de flat. Als gevolg van de ontploffing zijn plafondplaten naar beneden gekomen en is de vloer beschadigd.

Quote "Ik zat rechtop in bed en dacht eerst dat een auto ontplofte" Bewoner Alexander Dumaslaan

Even later volgt een explosie aan de Alexander Dumaslaan, ook hier schrikken de bewoners wakker van een enorme knal. "Ik zat rechtop in bed en dacht eerst dat een auto ontplofte", vertelt een bewoner. De politie doet onderzoek en laat weten dat beide explosies in hetzelfde onderzoek worden meegenomen.