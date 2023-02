Kale is lyrisch over Ajacied Kudus: "Die assist kan je zo inlijsten!"

Kokkie is op een welverdiende vakantie, dus je moet het deze aflevering doen met Kale en de cameraman. Tot zover het slechte nieuws. Dan nu het goede nieuws: Ajax wint van Cambuur, waardoor Kale weer met plezier naar de ranglijst kan kijken van de Eredivisie. Door de winst op Cambuur klimt Ajax over PSV heen en staat het nu derde in de competitie.