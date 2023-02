Zanger Davy M. langer vast voor poging doodslag op ex-vriendin, noemt het zelf een ongeval

M. moet in afwachting van zijn proces in ieder geval nog zeker 30 dagen in voorlopige hechtenis blijven. De Amsterdammer werd eind januari aangehouden in zijn woning op Zeeburgereiland en wordt ervan verdacht met een gasrevolver te hebben geschoten op zijn ex-vriendin. Ze raakte daarbij gewond, de aanleiding en de precieze toedracht van het incident zijn onbekend.

'Ongeluk'

De advocaat van Davy M., Ruben den Riet, laat in een reactie weten dat het schietincident een ongeluk was. "In de visie van de verdediging is er sprake van een tragisch ongeval, waarbij uitdrukkelijk geen opzet in het spel is. Daarbij gaat het om een gasrevolver, en niet om een 'echt' vuurwapen. Dit wapen geeft wel een knal, maar schiet geen projectiel af. Het een en ander ligt dus een stuk genuanceerder."