Grote zorgen bij Amsterdamse Turken en Syriërs na aardbevingen: "Krijg geen contact met m'n moeder"

Bij veel Turkse en Syrische Amsterdammers is het nieuws van de aardbevingen in beide landen hard aangekomen. Zo probeert Haydar Toksöz sinds vanochtend 5.30 uur zijn moeder van 82 te bereiken, maar hij krijgt de hele dag geen contact. "Ik wil daar nu heen, maar dat kan niet."

"Dit is het winkelcentrum in Iskenderun", vertelt Toksöz. Zelf komt hij ook uit de stad aan de Middellandse Zee. Op een filmpje dat hij op zijn telefoon laat zien, is te zien dat het hele gebouw is ingestort. "Dit was een gebouw van zeven of acht verdiepingen. Dat is nu helemaal plat." Ondertussen heeft hij nog geen contact gekregen met zijn 82-jarige moeder.

Turkse verenigingen

"Haydar kwam hier vanochtend huilend aan", vertelt Mustafa Ayranci, voorzitter van HTiB, een Turkse vereniging in Amsterdam. Volgens Ayranci heeft vijftig procent van de leden wel familie in het getroffen gebied. "Vanaf vanochtend bellen mensen die familie daar hebben." Zo vertelt hij over iemand die zijn broer niet kan vinden en iemand bij wie zeven familieleden onder het puin zijn gekomen. "Het doet wel pijn."