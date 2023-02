Terugblik op een feestelijk Chinees Nieuwjaar: "Altijd een geluksgevoel"

Van 22 januari tot 5 februari stond Amsterdam in het teken van de viering van Chinees Nieuwjaar. Het feest werd in de stad uitgebreid gevierd met Chinese tradities zoals het eten van Tuang Yu ofwel kleverige zoete rijstballetjes en een bezoek aan de Chinese tempel. AT5 blikt terug op dit feestelijke evenement.

Jaar van het konijn

De sfeer tijdens de viering van het nieuwe jaar zit er onder andere op de Nieuwmarkt goed in. "Het is altijd een geluksgevoel, dat we toch weer een jaartje ouder worden", vertelt een medewerker van een Chinees restaurant. Ook een andere bezoekster is erg tevreden over de manier waarop Chinees Nieuwjaar gevierd wordt in de stad: "Ik vind het leuk dat er ook gewoon in Amsterdam zulke festiviteiten plaatsvinden."

De datum van Chinees Nieuwjaar wordt bepaald door de kalender van de maan. De start van Chinees Nieuwjaar is altijd tussen 21 januari en 20 februari. Met de viering van dit Chinees Nieuwjaar zijn we het jaar van het konijn ingegaan. De belangrijkste kenmerken van het konijn zijn rust, liefde en waardering. Het jaar van het konijn zorgt voor harmonie en groei, voor velen is dit een opluchting na het jaar van de tijger.