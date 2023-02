Eigenaar eetcafé aan Amstelveenseweg na aanslag met molotovcocktail: "Ik ben alles kwijt"

De brand in eetcafé De Nijl vorig jaar is veroorzaakt door een molotovcocktail. De zaak ging destijds in vlammen op en omwonenden moesten hun woning uit. De aanslag laat op eigenaar Hamid Karmane diepe sporen na: "Mijn bestaan is volledig beschadigd en ik ben alles kwijtgeraakt", laat hij aan AT5 weten.

Uit het politiedossier blijkt dat de brand in eetcafé de Nijl in de nacht van 1 op 2 september ontstond door een molotovcocktail. Op camerabeelden uit de omgeving is te zien hoe een man met een steen de ruit ingooit. Daarna volgt al snel een glazen fles, met daarin een vloeistof en een lont.

"Het is onmenselijk wat hier is gebeurd. Ik heb alles verloren en ik heb geen inkomen meer"

Er ontstaat een felle uitslaande brand en de vlammen verwoesten het café aan de Amstelveenseweg. Niemand raakt gewond, maar van de onderneming van Karmane is vrijwel niks over. "Het is onmenselijk wat hier is gebeurd, Ik heb alles verloren. Ik heb geen inkomen meer en mijn doel in het leven en mijn toekomst is door deze brand vernietigd", aldus de eigenaar van eetcafé De Nijl.

Het Openbaar Ministerie houdt Romario T. verantwoordelijk voor het gooien van de molotovcocktail. Het belangrijkste bewijs van justitie is het dna van de verdachte op de steen waarmee de ruit is ingegooid. Daarnaast is vijftien minuten nadat de brand is uitgebroken een telefoontje gepleegd vanuit Zaandam. De telefoon waarmee dat belletje is gepleegd zat bij de aanhouding van T. in zijn jaszak.

'Verdacht' telefoontje

"De politie heeft uitgezocht dat verdachte precies binnen die tijd van de Amstelveenseweg naar Zaandam heeft kunnen reizen. Daarom gaan wij ervan uit dat verdachte toen met dat telefoontje dat korte gesprek heeft gevoerd", aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens Sebastiaan van Klaveren, de advocaat van T. zegt het dna op de steen en het telefoontje niks over de betrokkenheid van de verdachte: "Op die steen zit een dna-profiel van minimaal twee personen. Een daarvan is mijn cliënt. Maar de vraag is: 'Wat kun je daarmee?'. Het is echt onvoldoende, er is dus minstens nog één iemand die die steen heeft aangeraakt."