Stad nl AT5 zoekt nieuw mediatalent voor het programma Wij Zijn Amsterdam

Heb jij altijd al iets in de media willen doen, maar heb je geen ervaring? Dan is AT5 op zoek naar jou. In het opleidingsprogramma Wij Zijn Amsterdam maak jij verhalen over de stad door jouw ogen en leg je de basis voor jouw mediacarrière. Het nieuwe seizoen begint in maart, dus meld je snel aan.

AT5 staat al jaren bekend als de springplank voor talent in de media. In het opleidingstraject Wij Zijn Amsterdam (WZA) leren we jonge Amsterdammers zonder journalistieke opleiding de kneepjes van het vak. In maart starten we met een nieuwe groep talenten, die wekelijks video's en verhalen maken, onder begeleiding van ervaren AT5’ers. Of het nu gaat om verslaggeving, redactiewerk, presenteren, camerawerk of editen: alles komt aan bod.

Quote "Wat ik leuk vond was dat we onze creativiteit er echt op los mochten laten" IBRAHIM ELDEWIEH, OUD-WZA'ER

In de afgelopen jaren maakten we al veel WZA-reportages met Amsterdamse jongeren. Alle items zijn terug te bekijken op de WZA-pagina of op YouTube. Voor een succesvolle tijd bij WZA heb je vooral inspiratie en ambitie nodig: inspiratie voor mooie verhalen uit jouw stad en de ambitie om die verhalen zo mooi mogelijk te vertellen aan jouw stadgenoten. Ervaring in de media is helemaal geen vereiste. Voor WZA vinden we het belangrijk dat de deelnemers een weerspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving. Daarom moedigen we jongeren met een biculturele achtergrond aan om zich aan te melden. Wat vragen we van jou? Je kan vanaf maart (voor minimaal drie maanden)

Je bent minimaal twee dagen beschikbaar

Je woont in Amsterdam

Je bent 18-30 jaar oud

Je volgt geen media- of journalistieke opleiding Wat bieden we jou? Een leer -/ werkplek op dé stadsredactie van Amsterdam

Workshops en trainingen van ervaren AT5’ers

Een kleine vergoeding (vergelijkbaar met stagevergoedingen)

Contacten en samenwerkingen om een kickstart te geven aan jouw mediacarrière Ben jij geïnteresseerd in deze opleidingsplek? Meld je dan snel bij coördinatoren Annemijn en Daniël. Verstuur voor 27 februari jouw korte motivatie naar [email protected] en wij nemen snel contact met je op. Let op, dit is geen stageplek voor mensen die een media- of journalistieke opleiding volgen.