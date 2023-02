Volt mocht volgens gerechtshof Gündogan uit Kamerfractie zetten

Het Amsterdamse Kamerlid Nilüfer Gündogan mocht door het bestuur van haar partij Volt vorig jaar februari uit de partij worden gezet. Dat heeft het gerechtshof vandaag bepaald in het hoger beroep tussen het Kamerlid en haar voormalige partij.

Nadat er vorig jaar dertien meldingen binnenkwamen van grensoverschrijdend gedrag tegen Gündogan, besloot de partij om haar te schorsen. Het Amsterdamse Kamerlid spande een kort geding aan tegen de schorsing en de rechter besloot dat Volt haar weer moest toelaten tot de fractie. Ook moest de partij een voorschot van 5.000 euro betalen als schadevergoeding.

Toch werd Gündogan in maart alsnog uit de fractie gezet door de partij. Volgens Volt had Gündogan 'de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeeld'. De partij ging daarnaast in hoger beroep tegen de uitspraak. Het gerechtshof heeft nu een streep gezet door de eerdere beslissing en Volt gelijk gegeven. Volgens het hof waren de besluiten van de partij 'niet onrechtmatig jegens Gündogan'. De partij hoeft het voorschot ook niet meer te betalen.

Gündogan bleef na haar schorsing door Volt aan als onafhankelijk Kamerlid, het aantal zetels van de partij ging daardoor van drie naar twee. Op Twitter laat het Kamerlid weten dat er een bodemprocedure wordt gestart.