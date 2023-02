Allard Pierson gaat herkomst archeologische collecties onderzoeken

Het Allard Pierson museum gaat de komende jaren onderzoek doen naar waar hun stukken uit de archeologische collecties precies vandaan komen. Het museum heeft van veel van de ongeveer 19.000 voorwerpen 'weinig of geen herkomstinformatie'.

Tot en met 2027 wil het museum onderzoeken of enkele van de duizenden voorwerpen illegaal zijn verkregen. "Het Allard Pierson voelt zich verantwoordelijk om illegale handel in en geweld tegen oudheidkundige objecten te bestrijden en wil meedoen aan het maatschappelijke debat over eigenaarschap van erfgoed", aldus directeur Els van der Plas.

De aanleiding voor het onderzoek van het museum zijn de teruggaveverzoeken voor een een aantal voorwerpen uit Italië door de Italiaanse regering. Volgens het NRC wil Italië onder andere twee Etruskische gietvormen terug, het museum kreeg de voorwerpen in 1989 van de Britse handelaar Robin Symes. Zijn naam dook later op in onderzoeken naar illegale handel van kunstvoorwerpen.

Het museum gaat samenwerken met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam om het herkomstonderzoek zo 'goed en onafhankelijk mogelijk' uit te laten voeren.