Zoektocht naar nieuwe nachtburgemeester start komend weekend

De vacature voor een nieuwe nachtburgemeester opent komende zaterdag. Het is de bedoeling dat er op 22 maart een nieuwe nachtburgemeester gekozen wordt.

Dat is bijna vier jaar na het vertrek van de vorige. In 2018 werd Shamiro van der Geld verkozen, maar hij stopte in juni 2019. Sindsdien wordt de functie ingevuld door waarnemend nachtburgemeester Ramon de Lima. Door de uitbraak van het coronavirus stelde Stichting Nachtburgemeester de verkiezingen eerder uit.