Verdachte aanslag met molotovcocktail op Eetcafé De Nijl vlak voor uitspraak vrijgelaten

De verdachte van de aanslag op Eetcafé De Nijl is vlak voor de uitspraak in zijn zaak vrijgelaten. Afgelopen dinsdag was de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak waarin het Openbaar Ministerie (OM) ruim twee jaar cel eiste. Volgens het OM gooide Romario T. vorig jaar september een molotovcocktail bij het café naar binnen, met een felle brand tot gevolg.

Waar de rechtbank pas over twee weken uitspraak in de zaak tegen T. doet, wordt hij nu op vrije voeten gesteld. De rechtbank laat weten dat de verdachte nu vrij komt omdat het waarschijnlijk is dat hij geen straf opgelegd zal krijgen óf dat de uiteindelijke straf korter of gelijk zal zijn aan de tijd die hij sinds zijn aanhouding vast zit.

Molotovcocktail

Tijdens de inhoudelijke behandeling afgelopen dinsdag bleek dat iemand een brandbom bij de Eetcafé De Nijl naar binnen gooide. Op camerabeelden uit de omgeving was te zien hoe een man met een steen de ruit ingooide. Daarna volgde al snel een glazen fles, met daarin een vloeistof en een lont.

Niemand raakte gewond, maar van de onderneming van Hamid Karmane was vrijwel niks over. "Het is onmenselijk wat hier is gebeurd, Ik heb alles verloren. Ik heb geen inkomen meer en mijn doel in het leven en mijn toekomst is door deze brand vernietigd", vertelde de eigenaar van het café.

DNA op een steen

Het Openbaar Ministerie houdt Romario T. verantwoordelijk voor het gooien van de molotovcocktail. Het belangrijkste bewijs van justitie is het DNA van T. op een steen waarmee de ruit is ingegooid. Daarnaast is vijftien minuten nadat de brand is uitgebroken een telefoontje gepleegd vanuit Zaandam. De telefoon waarmee dat belletje is gepleegd zat bij de aanhouding van T. in zijn jaszak.

Sebastiaan van Klaveren, advocaat van de verdachte, omschreef het bewijs eerder deze week als onvoldoende. De rechtbank doet 21 februari uitspraak in de zaak.