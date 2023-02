Nugah Shrestha bereikt duizenden jongeren via Instagram: 'Ik denk wel elke dag aan hoe fucked-up de politiek is.'

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt What's Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en Noord-Holland. In De Stem Van geven jongeren hun ongezouten mening over de Noord-Hollandse politiek. In deze aflevering spreken we met Nugah Shrestha, het brein achter het Instagram-account @politieke_jongeren.

Via zijn Instagram-account, wat inmiddels meer dan 141 duizend volgers heeft, probeert Nugah jongeren na te laten denken over de politiek. Zijn doel: jongeren activeren om politiek actief te worden. “Dus niet alleen een post liken of iets delen, maar ook zelf gaan stemmen of naar een protest gaan.”

"Ik denk wel elke dag aan hoe fucked-up de politiek is." Hij vindt dat politici de prioriteit minder bij zichzelf moeten leggen en meer bij de mensen die ze vertegenwoordigen. Hij vindt Mark Rutte hier een goed voorbeeld van. "Ik wil geen namen noemen, maar Mark Rutte zit er al een jaar of twaalf terwijl er denk ik al een stuk of vijftien schandalen zijn geweest."

Quote "Laat je als jong persoon niet beperken in het denken wat er kan gebeuren in de politiek." Nugah Shrestha, Beheerder van @politieke_jongeren

Als hij één maatschappelijk probleem in Noord-Holland kon oplossen, zou dat zonder twijfel de wooncrisis zijn. Dat door de wooncrisis veel jongeren een woning ontnomen wordt maakt hem strijdlustig. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen en crisissen die spelen is het volgens Nugah belangrijk om juist als jongere gebruik te maken van je stemrecht. Jongeren kunnen namelijk veel invloed hebben. Zo zijn er op dit moment bijna 2 miljoen jongeren die stemrecht hebben. “Laat je als jong persoon niet beperken in het denken van wat er kan gebeuren in de politiek."