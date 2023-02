Stad nl De Straten volledig zen in de Tweede Atjehstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we op de Tweede Atjehstraat in Oost.

Yogadocent Krishna neemt ons mee in zijn wereld van rust en mindfulness. In het café om de hoek zorgt hij dat Kiki de meest relaxte start van een aflevering ooit heeft. “Het is altijd afdwalen en terugkeren", aldus Krishna.

Quote ...180 miljoen jaar oud? Waar maak ik mij druk over!" Rogier

Tot rust komen kan natuurlijk op heel veel manieren. Zo duikt Rogier de tuin in om te relaxen. Deze tuin wordt bewoond door zijn kippen en in het midden staat een bijzondere boom die bestaat uit fietswielen. "Onze oudste zoon heeft fietsen gered van het vuilnis en maakt er kunst van". De grond van de tuin ligt bezaaid met 180 miljoen jaar oude ammoniten. "Om alle ellende en hectiek te relativeren kijk ik af en toe naar die ammoniet en denk ik: 180 miljoen jaar oud? Waar maak ik mij druk over!".

We eindigen de aflevering bij architect en ondernemer Marjan. Ze woont en werkt in hetzelfde huis en dat vindt ze geweldig. We krijgen een kijkje in de keuken hoe het is om als architect aan de slag te gaan. Ze start haar werkdag door in de ochtend een wandeling te maken. "Mijn brein werkt niet als ik van boven alleen maar de trap afloop en achter mijn computer rol."