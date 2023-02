Grondstewardess Djennie moet iedere maand eindjes aan elkaar knopen: 'geen geld voor eten'

Grondstewardess Djennie Smit (26) uit het Utrechtse Monfoort luidt de noodklok. Als er niet snel een fikse salarisverhoging volgt voor haar en haar collega's op Schiphol, dreigt er een leegloop van personeel en een chaos in de meivakantie. Djennie houdt zielsveel van haar werk bij Viggo, het grondafhandelingsbedrijf van Transavia op Schiphol, maar voelt zich nu gedwongen om aan de bel te trekken over de belabberde werkomstandigheden: "Aan het einde van de maand heb ik amper eten in huis en geld om eten te kopen."

Djennies ogen twinkelen als ze over Schiphol vertelt: "Als ik in de trein zit en de Schiphollichtjes komen in zicht, heb ik een gevoel van ultiem geluk. Dat ga ik niet zomaar ergens anders vinden." De Montfoortse piekerde er ook niet over om op zoek te gaan naar een nieuwe baan, tot nu. Met slechts 1.700 euro bruto per maand, voor dertig uur in de week, verdeeld over vijf dagen, komt ze niet meer rond. En Djennie is bij lange na niet de enige op Schiphol.

Vakbonden en zelfs Schiphol klagen over de lage salarissen bij de afhandelingsbedrijven op de luchthaven. Het vorig jaar bereikte akkoord voor een betere cao is alweer achterhaald. Veel grondmedewerkers kunnen niet rondkomen van hun salaris dat maar schril afsteekt tegen de hevige inflatie.

Honderden medewerkers tekort

Vorige week riep Schiphol-directeur Ruud Sondag de afhandelingsbedrijven nog op om diep in buidel te tasten om het personeel met spoed beter te gaan betalen en het werk voor potentiële nieuwe medewerkers aantrekkelijker te maken. Schiphol komt nog honderden grondstewardessen, vliegtuigslepers en bagagesjouwers tekort. Sondag waarschuwde dat er anders in de meivakantie weer wordt ingegrepen bij het aantal vertrekkende reizigers.

Het probleem kan nog groter worden, als medewerkers zoals Djennie het bijltje erbij neerleggen. "Samen met andere collega's wachten we de lonen van eind februari af, en op basis daarvan gaan we beslissen of we verder gaan kijken naar andere banen en de luchtvaart helaas gaan verlaten", zegt Djennie. Haar besluit baseert ze op of Viggo vanaf deze maand over de brug komt met een extra toeslag.

