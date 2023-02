Femke Kaulingfreks opvolger van Zef Hemel op Wibautleerstoel

Politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks is benoemd op de Wibautleerstoel. De leerstoel aan de UvA is bedoeld voor de studie naar grootstedelijke problematiek. De komende vijf jaar zal Kaulingfreks in opdracht van de gemeente onderzoek doen naar onder meer het verbeteren van de relatie tussen de overheid en Amsterdammers.

Kaulingfreks is de zevende wetenschapper die de functie gaat bekleden. Van 2011 tot 2021 zat planoloog Zef Hemel op deze Wibautleerstoel. Hij concludeerde onder meer dat de Zuidas een nieuw, tweede stadscentrum moest worden. De afgelopen twee jaar was de positie vacant.

Kansengelijkheid

In de komende vijf jaar wil Kaulingfreks een instituut oprichten waarin wetenschappers samen met professionals en Amsterdammers werken aan uitdagingen in de stad. Binnen het onderzoek van Kaulingfreks staan onder meer gemeenschapszin, eigenaarschap, zeggenschap en kansengelijkheid centraal.

"Veel bewoners en professionals die dicht bij bewoners staan, zien scherp wat er nodig is om de stad duurzamer, rechtvaardiger en inclusief te maken", zegt Kaulingfreks tegen AT5. "Hun kennis verbind ik graag aan wetenschappelijke kennis in de zoektocht naar oplossingen voor actuele vraagstukken. Amsterdam verdient het beste, en dat vinden we niet alleen op de universiteit, maar zeker ook op straat en in het buurthuis."

Maatschappelijk debat

De gemeente verwacht dat de Amsterdamse kan bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen burger en overheid. Volgens burgemeester Halsema gaat het werk van Kaulingfreks een belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. "Kaulingfreks heeft relevante kennis van de uiteenlopende gemeenschappen die Amsterdam rijk is en haar netwerk zit tot diep in de haarvaten van de stad", laat zij namens de gemeente weten.