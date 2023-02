Elektrische auto opladen in prijs verdubbeld: "In Rotterdam de helft goedkoper"

Amsterdammers met een elektrische auto balen als een stekker. De prijzen voor het opladen van een auto zijn sinds januari namelijk verdubbeld. Waar het aan sommige palen eerst 31 cent per kilowattuur was, is het nu vaak 68 cent. In Amsterdam kost een auto volledig opladen met die stijging zo'n 40 euro.

"Ik laad 'm niet meer op straat op", zegt Diana Wittendorp. Ze is blij met haar elektrische auto, maar dat de laadpalen steeds wisselen in prijs, vindt ze wel irritant. "De prijzen zijn nu zo hoog dat ik de auto niet meer voor de deur oplaad." In plaats daarvan laadt ze nu op haar werk op. Dat scheelt ongeveer tien cent per kilowattuur.

Doordat de prijzen zo wisselen per laadpaal, gaan sommigen daar creatief mee om. Diana laadt haar auto dus nu op haar werk op, in Leiden. Daarvoor laadde ze haar auto ook weleens aan haar huis op. "Maar ik heb geen oprit, dus het is semi-illegaal", lacht ze. "Het is nu zelfs ook goedkoper om bij een snellader aan de snelweg te stoppen."

"Maar dat moesten ze doen, net op het moment dat het heel duur was", vertelt Robert van Gent, voorzitter van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Bijzonder is het wel, volgens Van Gent. "In Rotterdam is het de helft goedkoper dan in Amsterdam."

Dat de prijzen zo omhoog zijn gegaan, heeft onder andere te maken met de contracten van de aanbieders van laadpalen in Amsterdam. De gemeente heeft op dit moment een vergunning aan twee partijen verleend voor het beheren van laadpalen. Die bedrijven, TotalEnergies en Vattenfall (dat dit halfjaar de laadpalen overdraagt aan Equans), kopen eens in de zoveel jaar stroom in voor hun palen.

Amsterdam klimaatneutraal

Van Gent kijkt kritisch naar de plannen van de gemeente om in 2030 geen benzine-auto's meer in de stad toe te staan. "Op deze manier is het niet aantrekkelijk om over te stappen." De gemeente is het daarmee eens en zegt in een reactie dat het een tegenvaller is dat de oplaadkosten zo zijn gestegen. "We hebben met de aanbieders een afspraak dat de prijzen per kwartaal geïndexeerd kunnen worden." Als de prijzen dan gedaald zijn, zullen de laadprijzen ook dalen.

"We stimuleren elektrisch vervoer waar we kunnen en blijven in gesprek met het Rijk over de aantrekkelijkheid van het elektrisch rijden ten opzichte van fossiel rijden", laat de woordvoerder van wethouder Melanie van der Horst (Vervoer en Luchtkwaliteit) weten. De gemeente gaat het elektrisch rijden alleen niet subsidiëren. "We kunnen niet van álle Amsterdammers een bijdrage vragen om de kosten voor de elektrische rijders te beperken."