Wachten in de vrieskou voor K-popband in Ziggo Dome: "Zou het zo nog een keer doen"

Fans die gek genoeg zijn van hun idolen om te slapen voor de Ziggo Dome, die beelden kennen we ondertussen allemaal. Maar zelfs de winterse temperaturen houdt fans van de Koreaanse K-popband Ateez niet tegen. Honderden fans stonden in de kou te wachten om als eerste naar binnen te mogen bij het concert. De politie had dit ook door en deelde isoleerdekens uit.

"Ik ben hier al sinds dinsdag om het in de gaten te houden, gisteren zijn we hier gaan zitten en hebben we hier ook geslapen", vertelt een superfan van de band. "Valt wel mee als je lekkere slaapzak hebt, maar het was wel heel koud hoor. Ik zou het toch zo nog een keer doen."

Ook andere fans trotseerden de temperaturen die vannacht rond het vriespunt zaten."Het was enorm koud, maar ik had me goed voorbereid en genoeg dingen meegenomen om mijzelf warm te houden." Toch hebben al die fans het voor de band over. "Ze maken supergoede muziek en zijn erg goede artiesten. Ik vind het wel waard om hier zo vroeg al te staan."

Vanwege de koude temperaturen besloten agenten van het basisteam Bijlmermeer om vannacht isoleerdekens uit te delen aan de wachtende fans. Overdag hielden die dekentjes nog meerdere wachtende fans warm.