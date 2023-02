Halsema: "Projectie met antisemitische boodschap nieuw dieptepunt"

Het projecteren van de tekst 'Anne Frank uitvinder van de balpen' op het Anne Frank Huis is een nieuw dieptepunt van antisemitisme. Dat zegt Femke Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. Volgens de burgemeester loopt het politie-onderzoek volop. "Voor zover ik weet zijn er op dit moment geen verdachten in beeld."

Op het museum werd maandagavond de tekst 'Anne Frank uitvinder van de balpen' geprojecteerd. Deze tekst impliceert dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven.

Volgens de complottheorie is het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven, terwijl deze pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik zijn geraakt. Uit onderzoek kwam naar voren dat in de jaren 60 een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achterliet die met een balpen geschreven waren, maar dat het niets afdoet aan de echtheid.

"Het Anne Frank Huis is natuurlijk een internationaal icoon van de herinnering aan de Holocaust. Voor Anne Franks gedachtegoed geldt dat ook. De herinnering aan haar is ons in Amsterdam, nationaal, maar ook internationaal dierbaar. Dat je dat bezoedeld, is echt een gruwelijke daad", zegt Halsema.

Volgens de burgemeester is de Joodse gemeenschap geschrokken. "Het aantal incidenten lijkt toe te nemen, mensen voelen zich daardoor onveilig en zijn bezorgd en gekwetst. Omdat je met voeten een herinnering treedt van mensen die al genoeg pijn doet."