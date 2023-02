Niet iedereen blij met plan om bruine kroeg te beschermen: "Politiek bemoeit zich overal al mee"

De PvdA gaat komende week tijdens een raadsvergadering voorstellen om bruine kroegen in de stad aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. Veel uitbaters van bekende bruine kroegen in de stad zijn sceptisch over het plan.

"Als een schilder zijn schilderijen niet verkoopt, moet 'ie stoppen met schilderen'', zeggen ze bij café Oosterling in de Utrechtsestraat. En: "In een monument kun je niet werken", zeggen ze bij café Krom.



Tiel Netel jr. van café Papeneiland vindt het op zich een sympathiek idee, maar vraagt zich af hoe ver die bemoeienis van de overheid dan gaat als ook het interieur misschien in de toekomst een beschermde status krijgt: "Ze bemoeien zich nu al overal mee als je even een stoel buiten wilt zetten."

Oudste kroeg van de stad

Lian Heinhuis (PvdA) legt aan de bar uit dat het niet zo is dat de stad niet meer mag of zal veranderen: "Het is ook niet bedoeld om te zeggen: er mag geen wijnbar meer bij komen, of een juice bar of wat dan ook. Maar we willen wel beschermen wat belangrijk is, dat niet alles verloren gaat."