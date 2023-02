Proef met 'buurthubs' lijkt geslaagd: komende jaren zestien extra plekken voor deelvervoer

De proef met zeventien locaties waar verschillende soorten deelvervoer bij elkaar kunnen worden gestald lijkt, bij de gemeente met een goed resultaat te zijn afgerond. In de komende twee jaar komen er in de stad namelijk zestien nieuwe van deze zogenoemde 'buurthubs' bij.

De proef werd door de gemeente twee jaar geleden gedaan in bijna alle stadsdelen, behalve in Zuidoost. De zeventien bestaande buurthubs verschillen qua aanbod hier en daar met elkaar. Zo staan er bij een grote hub in Zuid bijvoorbeeld deelauto's, maar is er bij kleinere hubs alleen ruimte voor een paar deel- (bak)fietsen.

De zestien nieuwe buurthubs worden in twee fases opgeleverd: acht dit jaar en acht in 2024. De bedoeling is dat de eerste hubs dit voorjaar worden aangelegd. De acht die dit jaar worden opgeleverd komen in Nieuw-West en in Zuidoost. De bedoeling is dat de locaties samen met de buurtbewoners worden bepaald.

Gebruik deelvervoer stimuleren

"Auto's staan het grootste deel van de dag stil en nemen ongeveer 11 procent van onze openbare ruimte in beslag. Als we ons vervoer meer gezamenlijk organiseren, dan kunnen we die ruimte gebruiken voor dingen die veel mensen belangrijk vinden: bomen en groen, plek om te zitten en te spelen", aldus Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer).

De wethouder laat weten dat de hubs worden uitgebreid om te kijken of het gebruik van deelvervoer in de buurt meer kan worden gestimuleerd. "We maken daar waar mogelijk de combinatie met het openbaar vervoer, omdat reizigers dan makkelijker hun reis van deur tot deur kunnen plannen."

Ergernis

De speciale plekken voor het deelvervoer riepen ook bij een aantal Amsterdammers ergernis op. "Ik begrijp niet waarom je in Amsterdam opeens een eerste en tweede klas fietsplek moet maken. Plekken om je fiets te parkeren zijn al schaars, dus vind ik het raar dat niet alle mensen daar gebruik van mogen maken", reageerde een vrouw vorig jaar die vlak bij een speciale parkeerplaats voor deelfietsen woont.