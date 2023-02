Op zoek naar molshopen tijdens de mollentelling: "Slecht voor je gazon, handig voor de natuur"

Ze vallen misschien niet meteen op, maar als je goed oplet zie je hun hopen overal in de stad. Ze zijn met veel, maar we weten nog niet zo veel van de mol. Daarom is dit weekend de nationale mollentelling. Stadsecoloog Geert Timmermans doet dit niet alleen maar tijdens dit weekend: "Hun hopen leren ons heel veel over de natuur in de stad."

"Je ziet ze niet, dus we weten niet hoeveel er zijn", begint Geert Timmermans. De blinde beesten zijn op één manier vaak wel te zien: door de hopen boven hun gangen. "Mensen denken vaak dat dertig hopen ook dertig mollen betekent, maar één mol heeft vaak een territorium waar heel veel hopen onderdeel van zijn." De telling van dit weekend wordt onder de aandacht gebracht door de Zoogdiervereniging. "Het is leuk om te weten hoeveel mollen er zijn, maar het is ook goed om te weten om over de natuur te leren", zegt de ecoloog. "Neem het Vondelpark, daar zijn geen mollen maar die zijn er vroeger wel geweest." Het lukt het dier niet om de weg richting het park te vinden: "Dat betekent dat het park voor andere dieren ook te afgesloten ligt. Want als de mol ergens naartoe kan, kan ieder dier het."

Gekoloniseerd IJburg Mollen zijn zwemmers, maar een andere geliefde route is tegenwoordig de brug naar IJburg. "IJburg was vroeger water, er waren nog geen mollen." De brug naar IJburg zorgt er ook voor dat de ganggravers die kant op kunnen. "Als een ander gebiedje bezet is en er worden nieuwe jongen geboren, dan worden die gewoon het leefgebied uitgemikt. Je ziet dan dat ze IJburg gaan koloniseren." "De meeste mensen vinden het maar niks. Ze woelen je gazon om, maar zijn eigenlijk heel nuttig." De tip van Timmermans? "Stamp de hopen plat en er is niets meer aan de hand." Hij gaat ook zondag nog naar buiten om hopen te zoeken. "Geef de locatie van de hopen door aan de Zoogdiervereniging en zo kunnen we met z'n allen steeds beter in kaart brengen waar mollen wel en niet leven."