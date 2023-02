Dam vol boze taxichauffeurs door boetes voor stilstaan: "Genoeg, genoeg!"

Ruim honderd taxichauffeurs hebben gisteravond en vannacht geprotesteerd tegen de in hun ogen te strenge handhaving. Ze verzamelden zich voor een hotel aan de Prins Hendrikkade en reden daarna in een stoet naar de Dam.

Grote taxidemonstratie in centrum Michiel Klaassen

Grote taxidemonstratie in centrum Michiel Klaassen

Grote taxidemonstratie in centrum Michiel Klaassen

Grote taxidemonstratie in centrum Michiel Klaassen

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote taxidemonstratie in centrum Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote taxidemonstratie in centrum Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote taxidemonstratie in centrum Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Grote taxidemonstratie in centrum Martin Damen

Grote taxidemonstratie in centrum Martin Damen

Grote taxidemonstratie in centrum Martin Damen

Grote taxidemonstratie in centrum Martin Damen

Grote taxidemonstratie in centrum Martin Damen

Het protest ontstond volgens een aantal chauffeurs gisteravond rond 23.00 uur spontaan. De chauffeurs vinden dat ze te veel boetes krijgen van handhavers en agenten. Sommige chauffeurs zeggen die boetes niet meer te kunnen betalen.

Oproep

"We zijn er klaar mee om opgejaagd te worden", zei een van de deelnemende chauffeurs in een oproep aan andere taxichauffeurs. "Dit zijn alle strijders die komen staken. Ik ben er helemaal klaar mee. Elke dag boetes. Kom op voor je rechten. Let's go."

De chauffeurs vinden dat er veel te weinig plekken zijn waar ze mogen stilstaan. "Fouten worden begaan door taxichauffeurs omdat ze soms wel moeten", laat een chauffeur weten. "Hoofdprobleem is dat in bijna het hele centrum een stilstaan-verbod geldt. Laden/lossen is beperkt. Waardoor chauffeurs genoodzaakt zijn om te stoppen ergens. Waarna de handhaving/politie 'terecht' gelijk boetes uitdeelt."

Omrijden

Door de demonstratie moesten verschillende bussen een andere route rijden. Ook auto's moesten omrijden. Rond 3.00 uur vertrokken de taxichauffeurs uit zichzelf.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) laat via haar woordvoerder weten dat eerder genomen maatregelen inderdaad vervelend kunnen zijn voor taxichauffeurs, maar dat er een afweging gemaakt moest worden tussen hun belangen en die van bewoners.

Geen boetes

De politie laat weten vannacht de-escalerend te hebben opgetreden. Er zijn geen boetes uitgedeeld voor bijvoorbeeld toeteren. Agenten hadden volgens een politiewoordvoerder goed contact met de chauffeurs, die rond drie uur uit zichzelf zijn vertrokken.