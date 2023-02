Dam vol met boze taxichauffeurs: "Klaar mee om opgejaagd te worden"

Honderden taxichauffeurs hebben gisteravond en vannacht geprotesteerd tegen de in hun ogen te strenge handhaving. Ze verzamelden zich voor een hotel aan de Prins Hendrikkade en reden daarna in een stoet naar de Dam.

Grote taxidemonstratie in centrum Michiel Klaassen

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Het protest ontstond volgens een aantal chauffeurs gisteravond rond 23.00 uur spontaan. De chauffeurs vinden dat ze te veel boetes krijgen van handhavers en agenten. Sommige chauffeurs zeggen die boetes niet meer te kunnen betalen.

"We zijn er klaar mee om opgejaagd te worden", zei een van de deelnemende chauffeurs in een oproep aan andere taxichauffeurs. "Dit zijn alle strijders die komen staken. Ik ben er helemaal klaar mee. Elke dag boetes. Kom op voor je rechten. Let's go."

Door de demonstratie moesten verschillende bussen een andere route rijden. Ook auto's moesten omrijden.