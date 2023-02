Ajax wint eerste thuiswedstrijd onder Heitinga van stug RKC

In de eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena onder John Heitinga wist Ajax in de tweede helft af te rekenen met een stug RKC Waalwijk. De Amsterdammers moesten een achterstand na de rust ombouwen en deden dat met drie doelpunten. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Ajax.

Heitinga begon de wedstrijd met één aanpassing in vergelijking tijdens het bekerduel met FC Twente. Steven Bergwijn was niet fit genoeg voor de wedstrijd en daarom begon Francisco Conceição in de basis elf. Ondanks de absentie van Bergwijn op links, koos Heitinga toch voor Dusan Tadic in de spits.

'Oh Johnny'

De wedstrijd werd geopend met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De F-side begon daarna met het toezingen van Heitinga met het nummer 'Oh Johnny' van Tante Leen. De eerste gevaarlijke actie van de wedstrijd was voor RKC. De spits van de Waalwijkers kreeg in de tiende minuut een één op één kans met Geronimo Rulli en wipte hem langs de doelman, Edson Álvarez kon de bal nog voor de lijn weghalen. Of de goal überhaupt zou tellen was nog maar de vraag, in de herhaling leek het randje buitenspel.

Daarna was het Ajax dat tot twee keer aan toe dicht bij een goal was. Steven Berghuis gaf een bal richting de penaltystip, maar Davy Klaassen kon er net niet aan komen. Berghuis zelf was een minuut later ook dicht bij een doelpunt. Na een combinatie met Mohammed Kudus schoot Berghuis vanaf de rand van de zestien naast.

Het openingsdoelpunt viel daarna wel aan de kant van RKC. De Waalwijkers speelden in de zeventiende minuut met gemak door de verdediging van Ajax, Mats Seuntjes kon vervolgens in het zestienmetergebied de bal makkelijk achter Rulli schuiven. De Amsterdammers probeerden daarna door de verdediging van RKC te breken, maar wisten steeds net niet het eindstation te bereiken. Met een ruststand van 0-1 was er voor de ploeg van Heitinga werk aan de winkel.

Roer omgooien

In de start van de tweede helft gooide Heitinga het roer om met twee wissels. Brian Brobbey en Calvin Bassey kwamen in het veld voor Klaassen en Conceição. De wissels wierpen meteen hun vruchten af. Nadat de keeper in eerste instantie een schot van Berghuis pakte, stond Brobbey klaar om de bal in het doel te tikken. Ajax stond daarmee weer snel in de tweede helft op gelijke hoogte met RKC.

Het beeld van de eerste helft ging na de gelijkmaker nog niet weg. De Waalwijkers stonden met het volledige team te verdedigen en de Amsterdammers probeerden daar doorheen te komen. Ajax begon steeds meer de druk op te voeren in de zoektocht naar de voorsprong. In de 64e minuut was Kudus dicht bij, maar de paal stond in de weg. Een paar minuten later kon Brobbey bijna zijn tweede van de wedstrijd maken, maar kopte na een slim balletje van Tadic over.

In de 72e minuut leek RKC uit het niets dan toch weer de leiding te nemen nadat Rulli een lobbal door zijn handen liet glippen, gelukkig voor de Amsterdammers ging de vlag omhoog. Zes minuten later was het Ajax dat via Jurriën Timber de voorsprong pakte, de bal bleef na een vrije trap in de zestien hangen en Timber schoot die vervolgens tegen de touwen.

RKC, dat voor het eerst tijdens de wedstrijd tegen een achterstand aankeek, moest weer in de aanval. Daardoor vielen er gaten in de verdediging en Ajax wist dat te benutten. Kudus schoot de 3-1 in de 81e minuut binnen en de Arena zong Heitinga uit volle borst weer toe. Ajax wist uiteindelijk in de tweede helft te winnen van RKC en hield met een 3-1 overwinning de punten in Amsterdam.

Het gat met eerste plaats Feyenoord blijft daardoor drie punten. donderdag speelt Ajax weer thuis in de Johan Cruijff Arena. Voor de Europa League komt Union Berlin op bezoek, de huidige nummer twee van de Bundesliga. Het duel begint om 18.45 uur.