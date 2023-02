Berghuis juicht met een pet van een fan op zijn hoofd: "Soms gebeuren er gekke dingen"

Ajax heeft de eerste wedstrijd van John Heitinga in de Johan Cruijff Arena weten te winnen. De oefenmeester wist de wedstrijd na een achterstand om te draaien en kijkt nu voorruit naar het Europa League-duel tegen Union Berlin. Steven Berghuis was met een assist opnieuw belangrijk en maakte een bijzonder moment mee tijdens het juichen.

Heitinga voelde zich trots toen hij vandaag als hoofdtrainer van Ajax de Johan Cruijff Arena binnenkwam. "Mijn zoon speelde een toernooi in België, dus mijn vrouw was met hem op en neer. Het gaf me wel een trots gevoel toen ik hiernaartoe reed en op die plek parkeerde. Maar ik heb ook gezegd dat ik nog wel een rondleiding kan gebruiken, want ik ken hier nog niet iedere kamer. Tegelijkertijd moesten we vandaag ook gewoon presteren", vertelt hij in de perszaal van de Johan Cruijff Arena.

Zowel bij de 1-2 als bij de 1-3 werd er enthousiast gejuicht door de Ajacieden. Sinds de komst van Heitinga lijkt er nieuwe energie bij de spelers te zijn, de oefenmeester kan daar van genieten. "We doen het echt als collectief, daar hamer ik al vanaf dag één op. Het zijn niet alleen de spelers die het doen, maar ook de totale staf. Iedereen moet elkaar in zijn kracht brengen. Ja, de blijdschap was er, ook in de kleedkamer. Dat zijn de mooie dingen van de sport", aldus Johnny Heitinga.

Petje voor Berghuis

Na de 3-1 van Mohammed Kudus juichten de Ajax-spelers in de hoek met de supporters op de tribune. Steven Berghuis kreeg daarbij een petje op zijn hoofd geduwd door een fan. "Soms kun je dingen niet verklaren. Het was wel een dure pet, dus die persoon was denk ik wel boos geworden als ik hem had meegenomen", vertelt hij.

Met Dusan Tadic, Kudus en Brian Brobbey beschikken de Amsterdammers over drie spelers die uitstekend een bal weten vast te houden. Wie van de drie Ajacieden het sterkst is, is voor Berghuis moeilijk te kiezen. "Ik zou dan gaan voor Kudus in de dribbel, Tadic aan de bal en Brobbey tijdens een schouderduw", antwoord Berghuis lachend op de vraag.

Donderdag neemt Ajax het voor de Europa League op tegen Union Berlin. Het duel met de nummer twee van de Bundesliga begint om 18.45 uur en wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena.