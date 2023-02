Stad nl Sara Koops op weg naar de top na derde bokswedstrijd: "Ik dacht, tering wat is ze taai!"

Sara Koops won afgelopen weekend haar derde professionele bokswedstrijd. De Amsterdamse bleef daardoor ongeslagen in haar carrière. Om rond te kunnen komen van het boksen lukt Koops nog niet, maar in de toekomst hoopt ze dat wel voor elkaar te krijgen.

Het was voor Koops de eerste keer dit jaar dat ze in de ring stond. De laatste keer was op 17 oktober van vorig jaar, tijdens het Ben Bril Memorial dat werd gehouden in Carré. De wedstrijd ging gelijk op en er kwam uiteindelijk geen winnaar uit de bus. Na het duel dook Koops gelijk weer in de sportschool om zich voor te bereiden voor haar volgende wedstrijd. In zes rondes wist de Amsterdamse de Hongaarse Beata Juhasz te verslaan. "Een overwinning voelt altijd goed. Dit keer duurde het zes rondes. Ik merk dat het mij goed afgaat. Dit smaakt naar meer."

Quote "Ze heeft veel klappen geïncasseerd en ik niet, dat was het verschil" Sara Koops, bokser

Koops speelt zich goed in de kijker door nog geen wedstrijd verloren te hebben in haar professionele carrière. Een stap hogerop wordt voor de bokser realistischer, haar hoop om van de sport te kunnen leven daar mee ook. De droom is om uiteindelijk te kunnen boksen in Engeland. Aan de overkant van het Kanaal is de sport een stuk groter.

Op het kickboks en boks evenement stonden alleen vrouwen in de ring. Een concept wat in Nederland nog vrij speciaal is. In andere landen komt dat al vaker voor. Zowel in Engeland als in de Verenigde Staten stonden er tijdens boksgala's merendeels vrouwen tegenover elkaar. Koops hoopt met haar bijdrage een deur te openen voor nieuw talent: "Ik hoop dat ik ook kleine meiden kan inspireren en te laten zien hoe mooi deze sport is."