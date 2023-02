Von Liebigweg in Amsteldorp ligt open: ''We zijn terug gegaan naar de tekentafel''

In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden op de Von Liebigweg in Amsteldorp. De herinrichting van de straat heeft de buurt flink bezig gehouden. Na protest zijn de plannen gewijzigd en blijft de straat tweerichtingsverkeer.

In de plannen voor de herinrichting van de Von Liebigweg stond dat de straat eenrichtingsverkeer zou worden. Ook zouden er veel parkeerplekken verdwijnen. ''Dit heeft voor zoveel ophef gezorgd dat we terug zijn gegaan naar de tekentafel'', legt omgevingsmanager Renate Grootfaam uit. ''In samenspraak met de buurt zijn we toen tot een ontwerp gekomen en dat zijn we nu aan het uitvoeren.''

In het nieuwe ontwerp blijf de straat tweerichtingsverkeer en verdwijnen er minder parkeerplekken. Er komt meer ruimte voor voetgangers en de straat wordt groener gemaakt. Het asfalt van de rijweg wordt vervangen door keien. ''Dit doen we in het kader van rainproof''', aldus Grootfaam.

Op de vraag of de werkzaamheden nodig waren krijgen we verschillende reacties. ''Ik vond het niet nodig, maar nu het eerste deel klaar is ziet het er wel mooier uit'', vertelt een dame die om de hoek van de Von Liebigweg woont. Hier is de straat al opgeknapt. ''Het wegdek begon heel slecht te zijn. Wat nu nieuw is ziet er weer dorps uit'', aldus een andere bewoner.

De Von Liebigweg ligt in Amsteldorp, een hechte buurtgemeenschap blijkt als we hier aan het filmen zijn. ''Mensen zijn hier heel erg in contact met elkaar'', vertelt één van de bewoners. Iedereen die we spreken woont dan ook al meer dan dertig jaar in de buurt.

De werkmannen die we spreken voelen ook het dorpse karakter van de buurt. ''Mensen groeten ons en het is hier gezellig'', vertelt één van hen. Op dit moment zijn ze de gasleiding aan het vervangen. Op de vraag of ze het ook koud hebben krijgen we het antwoord: ''Lekker doorwerken dan blijf je warm.'' En tussendoor verzorgen ze zichzelf goed in de bouwkeet. ''Vandaag hebben we ei met aardappeltjes gegeten en koffie met een koekje.''

Dat de Von Liebigweg nu open ligt zorgt wel voor hinder. ''Ik moeten elke keer zoeken of ik een plekje voor mijn auto kan vinden.'' En: ''Het is rommelig nu straten zijn afgesloten'', horen we van buurtbewoners.

Grootfaam legt uit dat fietsers en voetgangers worden omgeleid in de buurt nu een aantal zijstraten van de Von Liebigweg is afgesloten. Eind dit jaar zijn de werkzaamheden in de straat klaar.