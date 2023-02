Benefietconcert voor aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië vanavond live op AT5

Voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië wordt vanavond een benefietconcert georganiseerd. AT5 zendt het concert vanaf 19.50 uur live uit op televisie en de website. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Het benefietconcert wordt gehouden in de Philharmonie in Haarlem. Willeke Alberti, Douwe Bob, Candy Dulfer, Roel van Velzen en Veldhuis & Kemper doen onder andere mee met de benefietavond. De organisatie hoopt minstens 40.000 euro op te halen voor Giro 555.

Amsterdammers in actie

Sinds de aardbeving op 6 februari zamelen verschillende Amsterdammers geld en spullen in voor de slachtoffers. Zo ging Talha Uluçay uit West samen met stichting IHH Nederland richting Turkije om de slachtoffers direct te helpen en werden er op verschillende plekken in de stad vrachtwagens gevuld met dekens en kleding.

Ook de gemeente kwam in actie voor de slachtoffers. Zij doneerden één euro per inwoner aan het Rode Kruis. Giro 555 organiseert woensdag een landelijke actiedag om geld op te halen. Afgelopen zaterdag maakte de organisatie bekend dat er tot nu toe bijna 25 miljoen euro is opgehaald.