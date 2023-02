'Politie arresteert Mohamed Ihattaren in Amsterdam'

Voormalig Ajax-speler Mohamed Ihattaren is zondag aangehouden in Amsterdam. Dat schrijft de NOS. Volgens de omroep gaat het om een conflict in de relationele sfeer. Vandaag zou de politie zijn woning in Vleuten hebben doorzocht.

Ihattaren werd in november ook al eens aangehouden, maar kwam toen een dag later vrij. Volgens de NOS houden de twee aanhoudingen geen verband met elkaar.

Ajax

Na een mislukte periode bij de Italiaanse clubs Juventus en Sampdoria, stond Ihattaren een jaar lang onder contract bij Ajax. In de eerste maanden van zijn periode in Amsterdam leek hij de weg omhoog te hebben gevonden, maar aan het begin van de zomer werd hij uit de selecties van het eerste en Jong Ajax gezet.

Waarom dat gebeurde, was op dat moment nog onduidelijk. In de maanden die volgden werd het steeds duidelijker dat het onrustig was in de privésfeer van de middenvelder. Zo meldde De Telegraaf dat Ihattaren bedreigd zou worden door mensen uit het criminele milieu. Diezelfde krant meldde later dat de Porsche van de voetballer in brand was gestoken.

Eind oktober maakte Ajax bekend dat het contract met Ihattaren aan het eind van dat jaar niet verlengd zou worden.