Fietsers laten wachten op groen licht: "Experiment werkt door sociale druk"

Op de De Boelelaan staat sinds een paar dagen een groot digitaal bord. 'Gewacht voor rood: 651. Jij toch ook?', staat erop. De bedoeling is dat mensen die voor het stoplicht wachten op een knop drukken. Daardoor loopt de teller op. "Dat zorgt voor kuddegedrag. Je wil je net als anderen goed gedragen."

Vijfentwintig procent van de Amsterdammers fietst regelmatig door rood, blijkt uit een meting van de gemeente. "Dat is best veel", vertelt Sietze Faber, beleidsadviseur Verkeersveiligheid & Fiets. "Door middel van deze experimenten hopen en verwachten we dat het gedrag verbetert. Uit verder onderzoek blijkt dat het twee keer zo vaak jongeren zijn dan ouderen die door rood fietsen en ook vaker mannen dan vrouwen. "Dat komt doordat mannen het risico anders inschatten", zegt Faber.