Piet Heintunnel afgelopen maand door verschillende storingen drie keer dicht

Van der Horst gaf voor de opening van de tunnel al aan dat er vanwege kinderziektes nog storingen konden ontstaan. De eerste keer dat de tunnel na de anderhalf jaar durende verbouwing toch weer sloot was na een week, op 27 januari. De tunnel was toen een half uur dicht voor het verkeer vanwege een storing in het glasvezelnetwerk dat de tunnel met de verkeerscentrale verbindt.

Vorige week sloot de tunnel nog twee keer. Op 6 februari was de doorgang in de ochtend bijna twee uur niet bereikbaar vanwege een storing aan de ventilatie in de zuid-buis, dat is de richting waarmee je de stad verlaat. En afgelopen zaterdag, 11 februari, was de tunnel een uur gesloten omdat de camerabeelden uit de tunnel vanwege een storing niet werden doorgegeven aan de monitoren in de verkeerscentrale.

Vaker gesloten

De Piet Heintunnel gaat dit jaar nog wel vaker dicht. Elke eerste dinsdag van de maand sluit hij in beide richtingen vanwege onderhoud. Het verkeer moet dan van 22.30 uur tot 05.00 uur tijdelijk omrijden. Ook sluit de tunnel één keer per kwartaal een nacht extra in beide richtingen, dat is altijd de woensdag na de eerste dinsdag, met dezelfde tijden. Dit gebeurt in maart, juni, september en december.