Fietser aan oog blind na verkeersruzie: "Zei alleen iets over een fout geparkeerde bus"

Wanneer een man door de Van Baerlestraat in Zuid fietst, ziet hij dat een busje het fietspad blokkeert, hij geeft een tik op het voertuig en maakt een gebaar. Dat moet het bekopen met een zware mishandeling: "Het licht is uit zijn oog geslagen", stelt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachten van het incident twee jaar geleden.

De twee Amsterdamse vrienden Brian R. (23) en Lessinho P. (22) worden vrijwel direct na het geweld aangehouden. De officier van justitie omschrijft hun aanval op het slachtoffer als 'ongeremd' en eist voor beide verdachten een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar.

Blind aan linkeroog

Volgens het Openbaar Ministerie wees het uiteindelijke slachtoffer de inzittenden van de bus enkel op hun parkeergedrag. "Daarna werd hij klemgereden en van zijn fiets geslagen. Beide verdachten hebben hem tegen het hoofd geschopt en geslagen waarbij de kans op ernstig letsel of zelfs een dodelijke afloop mogelijk was."

Het slachtoffer moet leven met de verregaande gevolgen van de mishandeling, zo vertelt zijn advocaat Mireille Lousberg aan AT5. "Hij heeft het nog steeds heel zwaar. Hij is blind aan zijn linkeroog en heeft psychische klachten. Hij heeft angst de straat op te gaan. En dat alles omdat hij een opmerking maakte over een fout geparkeerde bus."

'Middelvinger'

Ook de verdachten namen tijdens de inhoudelijke behandeling van hun strafzaak het woord: "Ik zat achter het stuur en ik wilde invoegen. Ik zag in mijn binnenspiegel dat de fietsers geen last hadden van de bus die deels op het fietspad stond".

Hij vervolgt: "Ik hoorde een klap op mijn auto. We keken om en en de fietser stak zijn middelvinger op. Ik reageerde omdat ik dat brutaal vond. Ik reed verder en stopte de auto om de man aan te spreken. Daarom stapte ik uit om met hem in gesprek te gaan. Toen was hij al in een worsteling met Lessinho en toen ik op hem af kwam lopen trok hij zijn handschoenen uit. Ik voelde mij bedreigd en haalde daarom uit", vertelt Brian R.