Directeur Waternet vertrekt na aanhoudende problemen

De algemeen directeur van Waternet, Annelore Roelofs, treedt terug uit haar functie. Volgens het bestuur van het Waterschap is dit een belangrijke beslissing 'over de toekomstige inrichting van Waternet'.

Roelofs is de afgelopen negen maanden de directeur geweest van het bedrijf dat het waterbeheer in Amsterdam en de omgeving verzorgt. Al een langere tijd zijn er problemen bij Waternet. Zo werd eind januari bekend dat het Waterschap nog 237 miljoen euro aan waterschapsbelasting moet innen bij haar klanten.

Ook werd er vorig jaar meerdere keren geblunderd met datzelfde innen. Bij ruim 25.000 Amsterdammers werd er in augustus bijvoorbeeld te veel geld afgeschreven door Waternet. De SP heeft al ruim een jaar een meldpunt voor de blunders van het bedrijf, eerder gaf de partij aan dat de meldingen daar binnen blijven druppelen.

Volgende fase

Tijdens een vergadering in januari besloot het algemeen bestuur van het Waterschap dat het anders moet en dat de manier van besturen moet worden veranderd binnen Waternet. "Gelet op de impact van deze besluitvorming en de volgende fase in dit proces heeft Annelore Roelofs na overleg met het Stichtingsbestuur besloten om per heden, 14 februari 2023, te stoppen als algemeen directeur van Waternet", aldus Waternet.

"Het stichtingsbestuur bedankt Roelofs voor haar toewijding, doortastendheid, behaalde prestaties en de wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan de organisatie in deze lastige periode. Het Stichtingsbestuur wenst haar alle succes toe", aldus de voorzitter van het bestuur.