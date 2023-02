Een ommetje met Tom langs culturele hotspots waar je voor weinig naar binnen kan

Voordelig naar het theater, museum, de bios of een concert: heel de maand februari kan het nog dankzij de 1+1 actie. Amsterdammers kunnen op maar liefst 60 plekken in de stad een extra gratis kaartje krijgen. Vandaag maakt cultuurverslaggever Nadine van Ginkel een ommetje langs drie van de deelnemende locaties in het Centrum met Tom Jongbloed, bekend van het populaire Instagram- account Ommetje met Tom.

Om tijdens de lockdown toch een beetje buiten te komen, begon ras-Amsterdammer Tom met zijn dochters Josephine Willemijn ommetjes door de stad te maken. Tom is een onuitputtelijke bron van leuke feitjes over de stad en geeft deze via het Instagram-account, dat zijn dochters beheren, graag door aan de volgende generatie Amsterdammers. "Mijn vader zei ook altijd al: kijk omhoog, dan zie je het meeste."

Het ommetje langs het Grachtenmuseum, de Rode Hoed en het Allard Pierson

Het ommetje van vandaag leidt ons langs het Grachtenmuseum, de Rode Hoed en het Allard Pierson. Op de eerste locatie, het Grachtenmuseum op de Herengracht, begint Tom gelijk met een feitje over het zogenaamde 'bovenlicht', dat pal boven het museum hangt. Dat is een raam boven de voordeur. "Een bovenlicht is fantastisch. Je moet bedenken dat er in de zeventiende eeuw geen openbare straatverlichting was, en weinig licht binnen. Dit bovenlicht geeft zowel licht voor buiten als in de hal binnen."

We vervolgen het ommetje samen richting de Rode Hoed: een voormalige schuilkerk aan de Keizersgracht. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor allerlei programma's als debatten, lezingen en muzikale evenementen. Als je naar boven kijkt, zie je op het gebouw een gevelsteen van een rood hoedje. De gevelsteen is aangebracht door hoedenmaker Roothoed in 1642."Je moet bedenken dat gevelstenen in Amsterdam altijd een functie hebben gehad. Heel veel bewoners waren ongeletterd, ze konden niet lezen of schrijven. Als iemand een opdracht kreeg om iets te halen bij een hoedenfabriek, keek je naar het hoedje en wist je dat je daar moest zijn", vertelt Tom.

Dan vervolgen we ons ommetje naar de laatste locatie: Het Allard Pierson op de Oude Turfmarkt. Ook hier kan een verhaal van Tom over het gebouw uiteraard niet ontbreken. "Wat weinig Amsterdammers weten is dat dit gebouw het voormalig hoofdkantoor is van de Nederlandse Bank, nu gevestigd aan het Frederiksplein."

Uiteraard geldt de actie niet alleen in het Centrum, maar zijn er in de hele stad culturele instellingen te bezoeken. Voor alle deelnemende locaties kan je een kijkje nemen op: deze site.