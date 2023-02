Spoor verzakt door werkzaamheden Zuidasdok: tot en met morgen rijdt lijn 51 niet

Na werkzaamheden voor het project Zuidasdok bij station Zuid afgelopen weekend blijkt dat er één metrospoor is verzakt. Daarom kan het spoor in ieder geval tot en met morgen niet gebruikt worden met als gevolg dat lijn 51 vandaag en morgen niet rijdt. Lijn 50 wordt maximaal ingezet. Vannacht gaat het GVB onderzoek doen en kijken hoe ernstig de verzakking is. Daarna zal duidelijk worden of en hoe lang het spoor buiten dienst is.