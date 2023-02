Mazzel: de UvA brengt Jiddisj terug naar Mokum

Vanaf vandaag kunnen goochemerds weer het vak Jiddisj volgen aan de Universiteit van Amsterdam. De volkstaal, die eeuwenlang werd gesproken door veel Joden in Europese steden, werd sinds het overlijden van hoogleraar Shlomo Berger niet meer gedoceerd in Nederland. De terugkeer van het vak blijkt een succes: "Ik was al blij met tien studenten, maar dat werden er 53."

Vandaag beginnen ze met het Jiddisje alfabet. "Het valt nog niet mee," zegt één van de studenten. "Ik ben al meteen in de eerste valkuil getrapt door gewoon van links naar rechts te schrijven. Maar dat is natuurlijk hartstikke fout."

"We zijn heel blij dat we hier vandaag weer les kunnen geven, omdat het Jiddisj sterk verbonden is aan deze stad", vertelt docent Daniella Zaidman-Mauer. "Amsterdam was altijd een open stad voor veel religies. Daarom zijn veel Joden hierheen gekomen en namen hun volkstaal Jiddisj mee. Als je naar het Stadsarchief gaat, is daar ontzettend veel Jiddisj materiaal. En om die te kunnen bestuderen, moet je eerst de taal kennen."

De Jiddisje invloeden zijn nu bijna niet meer uit het Amsterdams weg te denken omdat veel van die Jiddisje woorden vrij snel oversprongen op niet-Joodse Amsterdammers. Denk bijvoorbeeld aan stiekem, bolleboos, tof en lef.