Verdachte aangehouden voor overvallen Kruidvat Bijlmerplein

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de overvallen bij de Kruidvat op het Bijlmerplein. Een woordvoerder laat weten dat de verdachte minderjarig is, hij wordt met beide overvallen in verband gebracht.

De Kruidvat in Zuidoost werd donderdagmiddag en zaterdagavond doelwit van de overval. Bij beide overvallen werd het personeel met een vuurwapen bedreigd. In beide gevallen kon de politie niet zeggen of er is buitgemaakt.

Na de eerste overval zocht de politie naar één verdachte. Kort na de tweede overval werd er naar twee verdachten gezocht. "Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", schrijft de politie op Twitter.