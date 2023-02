Zonnige weer maakt plaats voor meer bewolking

Het zonnige weer van de laatste dagen maakt vanaf morgen plaats voor meer bewolking, met perioden met regen. Vanaf volgende week is het vaak droog, maar is er ook kans op winterse buien.

Hoewel de dag vandaag zonnig van start gaat, neemt de bewolking gedurende de middag toe. Komende nacht is het overwegend bewolkt en is er kans op lichte regen en motregen.

Donderdag houdt de zon zich schuil achter de wolken en is er in de middag opnieuw kans op een bui. Vrijdag krijgen we met zo'n 12 graden te maken met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, maar erg aangenaam wordt het niet: een vrij krachtige westenwind zorgt voor onstuimig weer.

In het weekend wordt het overwegend bewolkt met hier en daar een bui. Vooral zaterdag en zondagochtend wordt het nat. Zondagmiddag is er een kans dat de zon zich nog even laat zien. Na het weekend blijft het waarschijnlijk licht wisselvallig. Droog weer overheerst, maar er is ook kans op winterse neerslag, zoals hagel of natte sneeuw.