Rechtbank: politie mocht wijkagent Steven uit West met buitengewoon verlof sturen

De rechtbank heeft vanmiddag besloten dat er voldoende onderbouwing was om wijkagent Steven de Groot in januari 2021 weg te sturen uit stadsdeel West. De politie besloot de wijkagent na meerdere incidenten op buitengewoon verlof te sturen. Het besluit stuitte op veel onvrede van Steven en de jongeren uit de buurt met wie hij werkte. Onder andere de dunne lijn tussen zijn werk en de band met de jongeren zorgde ervoor dat hij uit de wijk werd gehaald.

De reden dat hij weggestuurd is, blijft tot aan de zitting van afgelopen december onduidelijk voor De Groot zelf. Een woordvoerder van de politie vertelt eerder aan AT5 dat het niet om zijn aanpak gaat: "Het zijn andere aspecten, conflicten, in het werk geweest waarom hij met buitengewoon verlof is gestuurd. Dit kent een langere voorgeschiedenis waar we (vanwege privacy) inhoudelijk niet op in kunnen gaan."

Steven de Groot werkt tot januari 2021 als wijkagent in West. Hij is bekend bij de jongeren en heeft een bijzonder persoonlijke aanpak om met hen in contact te komen. In het programma Ajouad en de Top 600 is te zien hoe de wijkagent praat met de jongeren in de wijk, soms in straattaal en op de manier waarop de jongeren ook met elkaar praten. Hij staat in goed contact met de jongeren daar en heeft in tegenstelling tot veel agenten ook een amicale band met de jeugd in dat stadsdeel.

"In district West is geen vertrouwen meer om Steven opnieuw een kans te geven"

Tijdens de zitting anderhalve maand geleden wordt niet meer duidelijk over de reden van vertrek. Onder andere zijn voormalig raadsman Gerard Suijker had toen gehoopt meer uitleg te krijgen over het plotselinge vertrek. De rechtbank omschrijft nu in de toelichting van de uitspraak verschillende incidenten waaruit zou blijken dat De Groot in zijn privétijd ook opkomt voor de jongeren. Zo zou hij buiten werktijd hebben gesport met jongeren uit de wijk. Wanneer er een conflict ontstaat tussen De Groot en zijn collega's over het al dan niet controleren van de coronaregels bij jongeren uit de wijk, is de maat voor de politie vol en volgt het verlof.

Eind december vorig jaar neemt Karin van Baarde, leidinggevende in team West, het woord in de rechtbank: "Alle conflicten en problemen die zich hebben voorgedaan met betrekking tot steven strekken zich uit over het hele district. In district West is geen vertrouwen meer om Steven opnieuw een kans te geven." Daarom is werken in Oost wel een optie volgens de politie, er zijn daar namelijk andere collega's en zo krijgt hij een nieuwe start", aldus Van Baarde.

Maar dat is volgens Steven en zijn raadsman geen optie. Ondanks dat hij zich buitengesloten voelt van de groep met wie hij in West werkte, wil hij terug naar 'zijn' West waar hij de jongeren goed kent: "Als ik zelf weg zou gaan, zou het een nieuwe start kunnen zijn. Maar dat is niet meer mogelijk. Iedereen in de stad, en in het land, weet wat er heeft gespeeld."

Teleurgestelde jongeren

Deniz Üresin, ook bekend als voormalig lachgaskoning, was half december aanwezig bij de zitting en is teleurgesteld in de uitspraak. "Ik had echt een heel ander oordeel verwacht, in de zaal wist de tegenpartij niet concreet te omschrijven wat er nou echt aan de hand was", laat hij weten. "Waarom mag hij niet met de jongeren in contact staan en sporten? Ik ben zelf van de lachgashandel afgekomen door hem."

Üresin zegt dat dit bij hem niet ten goede komt aan het vertrouwen in de politie: "Was het beter om niet voor deze jongeren op te komen dan? Als ze al zo met hun eigen personeel omgaan, hoe gaan ze dan met ons als burgers om?" Wat de voormalig wijkagent nu zal doen is nog onbekend. De politie is in ieder geval niet verplicht hem terug te plaatsen naar zijn oude buurt.