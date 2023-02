Middelbare scholieren moeten mobiel in kluis stoppen: "Ze bleven eerst onrustig"

Hoe om te gaan met telefoongebruik door leerlingen? Dat is een vraag waar veel middelbare scholen voor staan. Op het Luzac Lyceum in Zuid moeten de telefoons sinds vorige week tijdens lesuren in kluisjes liggen.

Uit een rondgang van AT5 blijkt dat veel scholen werken met telefoonzakken of bakken, waar de smartphones aan het begin van de les in moeten. Ze worden na de les weer meegenomen. Het gaat in ieder geval om het Vossius Gymnasium, het Fons Vitae Lyceum, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Gerrit van der Veen College, het Berlage Lyceum, het Amsterdams Lyceum en het Cygnus Gymnasium.

"We zagen gewoon dat telefoons ontzettend veel aandacht opslurpen en aandacht op school moet naar de leerstof gaan", zegt Erik Ex, leraar geschiedenis op het Cygnus Gymnasium. "Daarom: telefoons en leren passen gewoon helemaal niet goed bij elkaar." Hij spreekt wel van een 'halve maatregel' en wil het liefst naar een situatie toe waarin leerlingen hun telefoon ook niet meer in de pauzes mogen gebruiken.

De meningen over dat plan verschillen. "Soms zit je in de kantine op je telefoon misschien", geeft een leerling van het Cygnus Gymnasium toe. "Maar we gaan ook naar de Albert Heijn en dan ben je wel sociaal bezig als we daar naartoe lopen." Maar een andere leerling vindt de telefoonzak afleidend. "Je hoort ook vaak dat leerlingen dan naar hun telefoon gaan kijken."