Statenlid VVD door jongeren geconfronteerd met "verrotte" woningmarkt

Terwal wordt tijdens de blind date geconfronteerd met de stoffige taal die politici gebruiken. “Ik denk dat politiek af en toe best lastig te volgen is, omdat we als politici best wel snel geneigd zijn om jargon te gebruiken.” Zo vindt hij “mitigeren” een moeilijk politiek woord. “Ja, dat begrijpen mensen niet.”

Tot slot krijgt Terwal een filmpje te zien van een jongere die een maatschappelijke kwestie aan hem voorlegt. "De woningmarkt in Nederland is verrot," is de ongezouten mening van Nana, Represent Yourself, over de wooncrisis. Hij is boos dat het in deze tijd lastig is om als jongere aan een woning te komen. "Wat gaan we daaraan doen dan?" vraagt hij aan Terwal. “Dat is een zorg van heel veel jongeren: van hoe kan ik later een betaalbare woning krijgen. Maar de allerbelangrijkste oplossing is gewoon meer woningen bijbouwen”, aldus Terwal.

Weet Lisa aan het einde van de date met welke politicus ze te maken heeft? Dat zie je deze week in What's Next.