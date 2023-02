Liveblog: Dam vol met Union Berlin-fans

In de Ziggo Dome vindt om 20.00 uur een concert van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti plaats. Dat is vijf kwartier nadat de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begonnen is.

"Kom jij naar dit concert? Houd rekening met drukte op de wegen in en rondom Amsterdam vanwege een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena", waarschuwt de concerthal.