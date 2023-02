Ella en Aika gezocht in verband met schietpartij Lemelerbergweg

De recherche is al een paar maanden bezig met het onderzoek naar de schietpartij in de buurt van een feest dat gaande was op de Lemelerbergweg in Zuidoost. In de vroege morgen van zondag 16 oktober 2022, rond 4.30 uur, werd daar over en weer geschoten met -vermoedelijk- een automatisch vuurwapen. In het onderzoek zijn 'Ella' en 'Aika' bijnamen van mensen die er waarschijnlijk meer mee te maken hebben.

Op dat moment waren verschillende mensen op straat vanwege een feest dat in de buurt gaande was. Voor zover bekend raakte er dus niemand gewond. Dat is een klein wonder, zeker aangezien de recherche denkt dat er wel gericht over en weer is geschoten tussen meerdere personen. In een videofragment, openbaar gemaakt door de politie , zijn de schoten goed te horen. Ook is te zien hoe mensen dekking zoeken achter auto's.

Een rechercheteam doet uitgebreid onderzoek om te achterhalen wie de personen zijn die hebben geschoten en die daarmee voor een levensgevaarlijke situatie hebben gezorgd. In het onderzoek zijn twee bijnamen naar voren gekomen. Het gaat dus om 'Ella’ en ‘Aika’. De politie hoopt dat ze meer informatie krijgen over deze twee, ook getuigen kunnen zich nog altijd melden.