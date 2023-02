Jonge statushouders in gesprek met What's Next: "We hebben een eigen bed en eten"

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart onderzoekt het jongerenprogramma What’s Next wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Deze keer duikt het team in de asielcrisis. Wat is de rol van de provinciale politiek hierin? What’s Next gaat langs op cruiseschip Galaxy, waar we praten met twee jonge statushouders die hier worden opgevangen. Ook spreken we Leo Lucassen: directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis.

Asielcrisis versus opvangcrisis De asielcrisis staat in de top drie van de belangrijkste thema's in Noord-Holland in de aanloop naar de verkiezingen. “Het is niet zozeer een asielcrisis als wel een opvangcrisis,” zegt hoogleraar Leo Lucassen. “Deze is ontstaan nadat het ministerie in 2015 heel snel heeft besloten om het aantal opvangplekken weer terug te brengen. We weten dat de toestroom van asielzoekers op en neer gaat, dus je kunt er donder op zeggen dat je jezelf een paar jaar later weer in de problemen brengt.” Volgens Lucassen is het gebrek aan opvanglocaties dus een politieke keuze

Leo Lucassen, Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Asielopvang op een cruiseschip Jonge statushouders Bassam en Saeed verblijven op dit moment op een cruiseschip, de Galaxy S3. Dit schip is tijdelijk beschikbaar gesteld als noodopvang voor vluchtelingen. Verblijven op een cruiseschip klinkt misschien luxueus, maar wie binnen kijkt ziet al snel dat het er niet bepaald een vakantie is. De bewoners verblijven in krappe kajuiten die ze moeten delen. Bovendien kunnen statushouders door de wooncrisis niet doorstromen naar een woning, waardoor ze op het schip moeten verblijven. Toch zijn beide jongens positief ingesteld: “We hebben een eigen bed en eten. Het is goed hier.” Bassam vertelt ons over zijn droom: "Ik wil mijn studie afmaken en moet me focussen op mijn droom om piloot te worden."

Quote “Ik moet me focussen op mijn droom om piloot te worden.” Statushouder Bassam

Statushouder Bassam

Lucassen wil jongeren graag meegeven dat ze nadenken over welke samenleving we in Nederland willen hebben. “Hoe humanitair wil je dat onze samenleving is? Goed als jongeren daar over nadenken. Denk niet alleen maar aan je eigen positie, maar iets breder.” Ook stimuleert hij jongeren om hun eigen mening te vormen. “Lees je ook in. Laat je niet meevoeren door gemakkelijke slogans als “grenzen dicht” en “asielzoekers zijn alleen maar uitvreters.”